Завтра будет дождливая погода

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ближе к ночи в некоторых местах пройдут грозы, возможен кратковременный дождь. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 24-26, днем 29-34 градуса тепла, в Баку ночью 24-26, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75, днем 45-55 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 25-26 градусов.

На южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) прогнозируется умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 26-27 градусов.

50 просмотров