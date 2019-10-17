Завтра бакинцы продолжат радоваться теплой погоде

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, утром в отдельных местах слабый туман, ветер юго-западный, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью — 15-18, днем — 23-26, в Баку ночью — 16-18, днем — 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью — 70-75, днем — 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в Лянкяран-Астаринской зоне ожидаются кратковременные грозовые дожди, ночью и утром местами туман, ветер западный.

Ночью — 12-17, днем — 23-28, в горах ночью — 6-11, днем — 17-22 градуса тепла.