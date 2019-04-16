Завотделом: В этом году в Азербайджане прогнозируется три извержения вулканов

“В этом году в Азербайджане прогнозируется три извержения вулканов, из которых один сильный”.

Об этом в заявлении сказал руководитель отдела грязевого вулканизма Института геологии и геофизики НАНА, доктор геолого-минералогических наук, профессор Адиль Алиев.

Он сообщил, что территория извержения вулканов охватит Абшеронский полуостров и территорию Алят: «В этом году я прогнозирую извержение вулканов Боздаг-Гобу в Абшеронском районе, Бахар в зоне Алят и Шихзахырлы в Гобустане. Извержение этих вулканов ожидается до конца текущего года. Среди них извержение вулкана Боздаг-Гобу бывает сильным. У каждого из имеющихся в Азербайджане вулканов имеются свои особенности. Есть вулканы, которые извергаются каждые 10, 20 или 30 лет. В извержении вулканов нет стандартного временного отрезка».(Report)

| 2019-04-16T16:15:12+00:00 16 апреля 2019, 22:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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