Завотделом: В этом году в Азербайджане прогнозируется три извержения вулканов

“В этом году в Азербайджане прогнозируется три извержения вулканов, из которых один сильный”.

Об этом в заявлении сказал руководитель отдела грязевого вулканизма Института геологии и геофизики НАНА, доктор геолого-минералогических наук, профессор Адиль Алиев.

Он сообщил, что территория извержения вулканов охватит Абшеронский полуостров и территорию Алят: «В этом году я прогнозирую извержение вулканов Боздаг-Гобу в Абшеронском районе, Бахар в зоне Алят и Шихзахырлы в Гобустане. Извержение этих вулканов ожидается до конца текущего года. Среди них извержение вулкана Боздаг-Гобу бывает сильным. У каждого из имеющихся в Азербайджане вулканов имеются свои особенности. Есть вулканы, которые извергаются каждые 10, 20 или 30 лет. В извержении вулканов нет стандартного временного отрезка».(Report)