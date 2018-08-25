Завершился визит Ангелы Меркель в Азербайджан

25 августа завершился визит Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокой гостьи был выстроен почетный караул.

Канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

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| 2018-08-25T21:20:11+00:00 25 августа 2018, 19:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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