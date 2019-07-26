Завершился шестой день соревнований по теннису EYOF Baku 2019

Завершился шестой день соревнований по теннису XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Как сообщает в пятницу Trend, в Бакинской теннисной академии прошел полуфинал индивидуальных встреч и финал парных, среди юношей и девушек.

На шестой день состязаний золотые медали завоевали спортсмены из Чехии и Беларуси.

В финале парных юношеских встреч дуэт из Чехии — Мэттью Уильям Дональд и Хинек Бартон, победив пару из Польши — Филипп Пичзонка и Олаф Пичковски, со счетом 2:0 (6:2, 6:3) стал чемпионом фестиваля.

Победительницей среди девушек стала пара из Беларуси Эвелина Ласкевич и Мария Цецевич, которая одержала верх на россиянками со счетом 2:1 (7:6, 3:6, 10:4).

Также определились бронзовые призеры фестиваля в парных встречах. Среди мужчин «бронзу» завоевала испанская пара — Педро Роденас и Даниэль Мерида, победив бельгийскую пару — Ноа Мерре и Алессио Базиле со счетом 2:0 (6:3, 7:6). Среди девушек, пара из Чехии — Доминика Салькова и Линда Климовичева победила бельгийскую пару — Ханне Вандевинкель и Жулье Бови со счетом 2:0 (7:6, 6:4), обеспечив себе бронзовые награды.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В EYOF Baku 2019 принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников — юноши, 48 процентов — девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 — золотые, 300 — серебряные и 330 — бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах — гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.