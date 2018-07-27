Завершился саммит БРИКС

Укреплять и расширять стратегическое партнёрство, используя преимущества четвёртой цифровой промышленной революции, договорились участники юбилейного 10-го саммита БРИКС, завершившегося в Йоханнесбурге.

Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР выразили уверенность: новое десятилетие для объединения развивающихся стран, на долю которых приходится четверть мирового ВВП и 40% населения планеты, непременно станет «золотым».

«Самый важный вывод заключается в том, что мы должны работать сообща над решением важных вопросов, которые представляют общий интерес для всех пяти государств-членов. Один из них касается четвёртой промышленной революции. Наша задача: не остаться в стороне от неё. Мы также должны выступать единым фронтом в защиту принципа многосторонности, который сегодня подвергается нападкам», — заявил Нхланхла Нене, министр финансов ЮАР.

По итогам встречи была принята совместная декларация, в которой лидеры стран БРИКС подчеркнули своё намерение защищать принципы свободной торговли, обозначили курс на «технологический» и «инвестиционный прорывы», усиление совместной борьбы с терроризмом, роли блока на международной политической арене.

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