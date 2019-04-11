Завершился прием документов на конкурс по открытию в Азербайджане новостного телеканала

Завершился прием документов на конкурс, объявленный Национальным советом телерадиовещания (НСТР) в связи с открытием нового общереспубликанского новостного канала.

Руководитель Аппарата НСТР Асеф Гаджиевотметил о предоставлении тремя претендентами в Совет документов для участия в конкурсе.

Это — ООО «Аналитическо-информационный центр Real» (Real TV), ООО «TV Медиа Азербайджан» и ООО «RTV».

По словам А.Гаджиева, окончательное решение будет принято на заседании Совета.

Отметим, что НСТР объявил конкурс на открытие специализированного (новостного) общереспубликанского телеканала на территории Баку и Абшеронского полуострова на частоте 48 (SD-вещание) и 37 (HD-вещание).

Прием документов для участия в конкурсе начался 11 марта.(Report)