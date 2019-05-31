Завершился официальный визит Президента Польши в Азербайджан

В пятницу завершился официальный визит Президента Польши Анджея Дуды в Азербайджан.

| 2019-05-31T22:19:24+00:00 31 мая 2019, 22:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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