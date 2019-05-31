Завершился официальный визит Президента Польши в Азербайджан View Larger Image В пятницу завершился официальный визит Президента Польши Анджея Дуды в Азербайджан. Редакция| 2019-05-31T22:19:24+00:00 31 мая 2019, 22:52| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:В Баку с официальным визитом находится президент ПольшиПутина не пригласили в Польшу на годовщину начала…Состоялась церемония подписания…Армия должна сказать свое слово В рубрике Горе-агроном погубил тополя в парке Ататюрка Gallery Горе-агроном погубил тополя в парке Ататюрка 31 мая 2019, 22:21 Азербайджанские стартапы готовятся выйти на европейский уровень Gallery Азербайджанские стартапы готовятся выйти на европейский уровень 31 мая 2019, 20:50 Искусственный интеллект будет проектировать скважины Gallery Искусственный интеллект будет проектировать скважины 31 мая 2019, 20:36 Обнародованы осуществляемые «Азеркосмосом» услуги Gallery Обнародованы осуществляемые «Азеркосмосом» услуги 31 мая 2019, 20:21 Бесплатное высшее образование – госинвестиции в будущее страны Gallery Бесплатное высшее образование – госинвестиции в будущее страны 31 мая 2019, 19:05