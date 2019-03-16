Завершен капитальный ремонт моста в Сальянском районе

В Сальянском районе Азербайджана в субботу открылся мост над рекой Кура, сообщает Trend.

Капитальный ремонт моста, который был сдан в эксплуатацию 25 лет назад, велся с первого июня прошлого года. Работы велись под контролем Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, и сегодня мост был передан в пользование гражданам.

В церемонии открытия приняли участие председатель правления Госагентства Салех Мамедов, представители Исполнительной власти района, депутаты.

Отметим, что этот мост расположен на одной из главных дорог в направлении Ирана. Мост длиной 316 метров и шириной 12 метров вместе пешеходными переходами имеет шесть пролетов.

| 2019-03-16T11:49:51+00:00 16 марта 2019, 14:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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