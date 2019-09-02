Затянувшийся обмен

С утра 30 августа в киевский аэропорт «Жуляны» потянулись активисты и неравнодушные граждане. В социальных сетях со ссылкой на российские источники, потом переданные украинскими, говорилось, что 33 пленных и политических заключенных из российских тюрем высылают в Украину в обмен на такое же количество россиян и арестованных донбасских сепаратистов. Люди приехали, чтобы торжественно встретить украинских героев, которых не сломили в российских местах заключения.

Однако во второй половине дня пришло официальное сообщение Офиса президента и Службы безопасности Украины (СБУ), что обмен пока не состоялся и переговоры по нему продолжаются. По Украине прошел вздох разочарования.

Сейчас многие спрашивают себя и других, что это было и почему обмен, который должен был состояться еще в июле, снова отложен на неопределенное время. Тогда российские источники говорили, что Москва ждет начала работы Верховной рады и формирования полноценного правительства. И вот эти два события произошли, но обмен снова отложен.

Что же происходит, если президент Владимир Путин не выполняет своего обещания данного французскому коллеге Эммануилу Макрону по положительному решению гуманитарных вопросов. Этот эвфемизм заменяет неприятный для российской дипломатии термин обмен.

Основные проблемы находятся в Москве, хотя некоторые из них выплескиваются и в украинские реалии.

Во-первых. В российских спецслужбах существует довольно сильное крыло ястребов, которые выступают против каких-либо уступок и компромиссов в отношении Украины. Они категорически не согласны на обмен. Не только пленных моряков после событий в Керченском проливе осенью прошлого года и тем более выступают против обмена политическими заключенными граждан Украины в российских тюрьмах.

Об этом довольно четко сказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. «…кажется, что Путин щелкнет пальцами и всех посадят на самолет чей-то и вывезут. Макрона, скажем. Нет, это не так. Потому что здесь приходят силовики и говорят: ну как же, вот они террористы. Условно я говорю. И надо понимать, что может быть Путину важнее иметь отношение со своими силовиками, чем с чужими президентами».

Есть подобная оппозиция и в Украине, но она гораздо слабее, так как влияние СБУ и других правоохранительных ведомств не в пример России меньше и не они определяют политическую линию.

Во-вторых. Есть сложности в отношении персонального состава. В частности, Россия требует включения в список на обмен Владимира Цемаха — командира роты сепаратистов, который в 2014 году вывозил установку БУК. Из нее был сбит малазийский лайнер рейса МН-17.

Цемаха похитили украинские спецслужбы с территории сепаратистов на Донбассе из Снежного, с риском для жизни перевезли через блокпосты российских спецслужб, потому что он был определен как важный свидетель расследования. Он публично в интервью на сайтах сепаратистов заявлял, что причастен к уничтожению самолета. Цемах является одной из самых главных целей прокуратуры Нидерландов.

Вполне понятно желание России забрать Цемаха и это в значительной степени заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных. Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по МН-17, который начнется в Нидерландах весной 2020 года.

Его выдача Нидерландам носит для следователей принципиальный характер, именно поэтому он так важен для России, чтобы нанести удар по расследованию, и снять с себя ответственность за катастрофу.

Если Украина передаст Цемаха России, то получит претензии Нидерландов, и полностью обесценит свою позицию по этой трагедии. Вообще внешнеполитические позиции Киева будут настолько сильно подорваны, что восстанавливать их придется долгие годы. Естественно, что в Украине отдавать Цемаха не собираются, а Москва настаивает и это создает серьезные трудности для обмена.

В-третьих. Российская вертикаль власти не столько монолитна, как это представляет московская пропаганда. Это видно по противоречиям между различными структурами, осуществляющие кураторство и финансирование не только сепаратистов Донбасса, но и влияние на пророссийскую оппозицию внутри Украины.

В частности, в украинской прессе неоднократно писали, что лидер пророссийского блока «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), представленного в Верховной раде 44 депутатами, Виктор Медведчук ориентируется на тесные связи с ФСБ, но конфликтует с Владиславом Сурковым.

Характерно, что Медведчук вместе с другим лидером ОПЗЖ Вадимом Рабиновичем срочно вылетели в Москву, чтобы вернуться с пленными и присвоить себе заслуги в их освобождении.

Вообще влияние Медведчука, который каждый раз хвастается своими возможностями встреч и разговоров с Владимиром Путиным, в отношении обмена крайне негативное. Как говорят источники в украинских структурах, занимающихся обменом, противоречивое отношение в Москве к Медведчуку сорвало в июле освобождение украинских моряков во исполнение решения Морского трибунала в Гамбурге. Не в последнюю очередь этот фактор заставляет Москву спешить, так как затягивание с выполнением решения трибунала грозит большими проблемами судам под российским флагом или принадлежащих российским компаниям. И, тем не менее, борьба башен Кремля пока серьезно тормозит процесс.

В-четвертых. Так или иначе, но обмен состоится. Возможно, что частичный. Путин лично обещал это французскому президенту Макрону и не может нарушить свое слово. Иначе рухнет весь процесс возможного улучшения отношений с Западом. К тому же уже анонсирована встреча в нормандском формате четырех президентов в сентябре и к ней он не может прийти как известный литературный персонаж Ильфа и Петрова, нарушителем конвенции.

В-пятых. В информационном смысле украинская власть по неопытности стала объектом манипуляций Москвы. Если процесс обмена затянется или никак не сойдутся по персональному составу включенных в списки, то обвинят во всем Украину. Это уже видно по высказываниям на федеральных каналах.

Интересно, что когда во всю готовились в Киеве встречать пленных, корреспондент украинского агентства УНИАН в Москве Роман Цымбалюк в своем блоге предупреждал, что весьма вероятно нарушение Москвой процесса и никакого освобождения не будет. В Киеве этим пренебрегли, а зря. Роман Цымбалюк слишком долго живет в Москве и прекрасно знает повадки тамошней власти.

В московских высоких коридорах находятся настоящие хозяева своего слова. Его дают и тут же забирают обратно. Это нужно четко представлять, когда ведешь переговоры с российскими чиновниками и дипломатами. В этом состоит важнейший вывод, который должна сделать новая украинская власть.

Вероятно, что в Москве сдвинулись с мертвой точки своей позиции по Донбассу. Внутренняя ситуация в России настоятельно требует выхода из дипломатической изоляции. Этому в долговременном плане не сможет помешать оппозиция ястребов и спецслужб. Освобождение и обмен пленными важный, но только первый шаг на пути к миру.