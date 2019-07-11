Затонувший «Комсомолец» испускает высокие уровни радиации

Советская подводная лодка, затонувшая у берегов Норвегии в Баренцевом море в 1989 году, испускает высокие уровни радиации, сообщили исследователи, информирует Голос Америки.

Атомная подводная лодка «Комсомолец» с титановым корпусом была оснащена двумя торпедами с ядерными боеголовками.

Совместная норвежско-российская группа ученых заявила в среду, что дистанционно управляемая минисубмарина взяла пробы вблизи затонувшей лодки и обнаружила, что уровень радиоактивности превышает норму в 100 тысяч раз.

«Конечно, это более высокий уровень, который мы обычно замеряем в море, но обнаруженные нами уровни не вызывают тревоги», – заявила руководитель экспедиции Хильде Элисе Хелдал из Норвежского института морских исследований.

Радиоактивность на таких глубинах быстро «рассеивается», и кроме того в этом районе мало рыбы, сказала она.

| 2019-07-11T13:14:16+00:00 11 июля 2019, 14:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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