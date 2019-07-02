Застройщики жалуются на нелегкий бизнес

Строительные компании обратились в президентскую администрацию с жалобой на нормативы Государственного комитета градостроительства и архитектуры, делающие восстановление жилого фонда столицы нерентабельным предприятием.

«Если Государственный комитет по градостроительству и архитектуре не возобновит старый норматив, то проекты перестанут быть интересными для строительных компаний, и это будет означать застой строительства, застой рынка строительных материалов, сокращение рабочих мест, прекращение обновления жилого фонда строительства и чего не избежать – это роста цен на жилье», — цитирует CNews исполнительного директора Ассоциации риэлторов Азербайджана Эльнура Азадова.

По данным издания, застройщики недовольны нормативами Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, мешающие исполнению Постановления №86 Кабинета министров Азербайджана от 25 февраля 2016 года по развитию жилого фонда в 7 из 12 административных районов Баку — Сураханском, Насиминском, Хатаинском, Наримановском, Низаминском, Ясамальском, Сабаильском, Пираллахинском и Хазарском районах. Исполнение постановления о сносе аварийного, не отвечающего нормам и ухудшающего облик города жилья, рассчитана на 5 лет. B неё включены 63 дома в Сураханском, 226 домов в Насиминском, 99 домов в Хатаинском, 219 домов в Наримановском, 131 дом в Низаминском, 18 домов в Ясамальском, 41 дом в Сабаильском, 297 домов в Пираллахинском районе.

Ранее # обращало внимание на проблему, вызванную новыми нормативами по объемам градостроительства, согласно которым на одном га можно проектировать и строить не более 16 тыс. кв.метров общей площади. В частности отмечалось, что стандарты ведомства обернулись тем, что строительные компании и инвесторы не видят выгоды в так называемом «пилотном» строительстве. Требования комитета сводятся к тому, что на один гектар площади в Баку может быть построено только одно здание, состоящее из одного блока. Остальная территория может отводиться под создание двора, гаражей и пр. Прежде компании могли построить до четырех блоков в жилом здании на одном гектаре.

http://zerkalo.az/pilotnye-proekty-bolshe-ne-registriruyutsya/

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На данный момент ведется строительство сотни проектов, зарегистрированных до вступления в силу новых стандартов ведомства. Новые стандарты привели к стагнации в сфере возобновления жилого фонда столице, а с июля минувшего года упомянутые строительные проекты не регистрируются. По данным # генерального директора консалтинговой компании MBA LTD Нусрета Ибрагимова, ответственные ведомства усиленно бдят соблюдение градостроительных норм, но строительные компании материально не заинтересованы в соблюдении норм, прописанных в обновленной версии градостроительного кодекса.

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Соблюдение стандартов может поднять стоимость квадратного метра жилья в столице до 2 тыс. манатов, что превысит покупательную способность граждан, считают в экспертных кругах.