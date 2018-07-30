Застрелен полярный медведь

Полиция Норвегии сообщила 29 июля, что на Шпицбергене пришлось застрелить белого медведя, напавшего на работника круизного лайнера.

Нападению животного подвергся сотрудник немецкой круизной компании Hapag-Lloyd Cruises. Его коллега был вынужден застрелить медведя. Пострадавший с ранениями головы доставлен в больницу, его жизнь вне опасности. Представитель круизной компании выразил сожаление в связи с инцидентом.

Белые медведи живут на Шпицбергене свободно, их насчитывается около тысячи. Чтобы причалить к берегу, любое круизное судно должно иметь разрешение местной полиции. Во время экскурсий подобного рода круизная компания должна обеспечить защиту от белых медведей, предварительно проверив зону высадки. Согласно правилам, в тот момент, когда животное приближается, высадка туристов должна быть остановлена немедленно, сообщает RFI.

Новость о гибели белого медведя вызвала шквал критики. Защитники природы подчёркивают, что медведь находился в своей естественной среде обитания и был застрелен лишь потому, что к нему приблизились люди, которых там не должно было быть, отмечается в публикации Би-би-си.

В связи с изменениями климата ледяной покров в Арктике сокращается, и белым медведям приходится проводить больше времени на суше. Одновременно, благодаря более комфортным погодным условиям, все больше круизных судов посещают Арктику.

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