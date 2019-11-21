Заслуженный лоббист армянства

Вновь отличился своими антиазербайджанскими заявлениями печально известный первый заместитель главы комитета Госдумы России по делам СНГ Константин Затулин. Похоже, ему мало того, что официальный Баку уже включил его в черный список персон нон грата, и бывать на азербайджанской земле он теперь сможет только как раньше, незаконно, нарушая границу со стороны Армении.

Затулин пришел на программу «Познер» на Первом канале и решил рассказать о путях решения нагорно-карабахского конфликта.

Ведущий программы Владимир Познер напомнил, что из-за недавнего незаконного визита в Карабах Затулин подвергся резкой критике в Баку, и поинтересовался, как парламентарий видит решение конфликта.

Константин Затулин отметил, что его отношение к проблеме Нагорного Карабаха сформировалось давно, и он глубоко убежден в том, что нагорно-карабахский конфликт, как никакой другой, мог бы быть решен.

«В основе этого решения – компромисс. Сама Нагорно-Карабахская Республика – Республика Арцах никем не признана, но она существует и живет. И хочу вам сказать, ни за что и никогда она не согласится на какие-либо формы, пусть даже формального возвращения в состав Азербайджана. Даже в момент, когда распадался Советский Союз, признание Азербайджана в границах бывшей Азербайджанской ССР было натянуто, потому что уже в тот момент, в 91-м году уже три года шел конфликт, и Азербайджан не контролировал в полной мере территорию Нагорно-Карабахской Автономной Области. Поэтому надо признать право Нагорного Карабаха на самоопределение и независимость от Азербайджана», — сказал Затулин.

По его словам, компромиссом со стороны «НКР» должна стать передача районов вокруг Нагорного Карабаха, занятых «силами самообороны» в ходе войны. Он отметил, что речь идет о пяти из семи районов, так как два района связывают Карабах с Арменией.

Затулин добавил, что осуществиться этому компромиссу в обеих странах не дают «оголтелые националисты»: в Азербайджане они считают, что должны получить весь Карабах, а в Армении, что отвоеванные кровью земли не могут быть сданы.

Самое интересное тут, что словом «компромисс» Затулин называет старую армянскую позицию по урегулированию нашего конфликта. Она на слуху едва ли не с 90-х годов, и нет никаких сомнений, что если Азербайджан выразит согласие с ней, Армения тут же пойдет на подписание мирного договора. Но соль-то в том, что это вовсе никакой не компромисс. Ведь по этим условиям получается, что Азербайджан должен полностью отказаться от Нагорного Карабаха, да еще передать армянам Лачин и Кяльбяджар. И молча взирать на то, что они решат сделать с НК – включат его в состав Армении или объявят вторым армянским государством. С какой стати?

И ведь такими заявлениями, которые уже никак не соответствуют нынешнему раскладу сил вокруг конфликта, Затулин создает в РФ определенный эмоциональный фон по теме Карабаха, причем явно антиазербайджанский.

Напомним, месяцем ранее Затулин участвовал в провокационном «форуме друзей Карабаха» на оккупированных территориях, где заявил: «Для нас урегулирование нагорно-карабахского конфликта является первоочередным. Российский народ, в первую очередь, ценит совесть и справедливость. Думаю, что совесть и справедливость на вашей стороне». То есть, он, непонятно с чего, решил, что имеет право от имени всех россиян поддержать оккупацию Арменией территорий Азербайджана.

И, как минимум, странно слышать заявления о том, что справедливость находится на стороне сепаратистской «НКР», которая никем официально не признана, и в том числе самой Арменией. Но Затулину, видно, не привыкать. Вполне возможно, что этот политик ведет нечестную игру, то есть, состоит на финансовой ставке у богатых армян, продвигая интересы армянства в России. Иначе трудно объяснить столь длительный интерес Затулина именно к карабахской проблеме, и его четко проармянскую позицию в этом вопросе на протяжении уже десятков лет.

В России немало и азербайджанских миллиардеров – уж никак не меньше, чем армянских. И при желании они тоже могли бы привлечь к сотрудничеству авторитетных российских политиков, политологов, устроить так, чтоб они тоже имели выход в телеэфир федерального масштаба, и не лгали там, подобно Затулину, а просто и спокойно излагали всю правду об истоках, истории и нынешних результатах карабахского конфликта. Но увидим ли мы такое когда-нибудь, Бог весть.