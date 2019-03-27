Защитник сборной: Мы сами виноваты, что не вышли из группы

Защитник юношеской сборной Азербайджана (U-19) Эльнур Ибрагимов поделился мнением касательно поражения в последнем матче элитного раунда ЕВРО-2019 от Румынии (0:4).

«Как оцениваю игру команды на турнире? Конечно, плохо. Мы ждали других результатов. Сами виноваты, что не вышли из группы. В матче с Румынией мы пропустили быстрый гол и это отрицательно сказалось на команде. К тому же, не было четырех ведущих игроков. Наверное, не хватило резервов. Но это не оправдание. Главный тренер также остался недоволен игрой. Мы хотели сыграть в финальной стадии. Не были слабее румын – может, мы даже сильнее их. Но в футболе всякое бывает. Не использовали свои моменты, сожалеем об этом. Жаль, может, у нас еще не скоро появится шанс сыграть в финальной стадии», — сказал Ибрагимов.