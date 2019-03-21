Защитник сборной Азербайджана: Даже у такой сильной команды, как Хорватия, есть слабые стороны

Защитник сборной Азербайджана по футболу Тамкин Халилзаде поделился мнением касательно предстоящего сегодня матча отборочного цикла ЕВРО-2020 против команды Хорватии в Загребе.

«Мы понимаем, насколько серьезный соперник нас ждет и футболистам какого уровня нам предстоит противостоять. Чтобы на что-то рассчитывать надо полностью выложиться на поле. Обещаю сделать все, чтобы не разочаровать страну. Но, конечно, нас может ждать любой результат – поражение, ничья или даже победа. Наш главный тренер Никола Юрчевич хорошо знает предстоящего оппонента и постоянно рассказывает нам об их слабых и сильных сторонах. Он нам говорит, что можно играть против любого соперника. Ведь даже у такой сильной команды, как Хорватия, есть и слабые стороны», — заявил Халилзаде.