Защитник «Ливерпуля» ван Дейк признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан самым ценным футболистом финального матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Решающий матч турнира прошел в субботу в Мадриде и завершился со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля». 27-летний ван Дейк вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

«Ливерпуль» в шестой раз стал победителем Лиги чемпионов. Голландский защитник, перешедший в «Ливерпуль» зимой 2018 года, во второй раз в карьере сыграл в финале еврокубкового турнира. В прошлом году английский клуб также вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил испанскому «Реалу» со счетом 1:3.

| 2019-06-02T02:03:54+00:00 2 июня 2019, 07:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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