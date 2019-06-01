Защитник «Ливерпуля» ван Дейк признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан самым ценным футболистом финального матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Решающий матч турнира прошел в субботу в Мадриде и завершился со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля». 27-летний ван Дейк вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

«Ливерпуль» в шестой раз стал победителем Лиги чемпионов. Голландский защитник, перешедший в «Ливерпуль» зимой 2018 года, во второй раз в карьере сыграл в финале еврокубкового турнира. В прошлом году английский клуб также вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил испанскому «Реалу» со счетом 1:3.