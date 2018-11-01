Защитник «Карабаха» о матче с «Ворсклой»

Защитник агдамского «Карабаха» Рахиль Мамедов высказал свое мнение по поводу матча Лиги Европы против украинской «Ворсклы», который пройдет 8 ноября.

«Разумеется, сил у нас достаточно. Но заранее что-либо говорить не хочется. Мы отправимся в Полтаву не за ничьей или поражением, а за победой. Что касается моего вызова в сборную Азербайджана, то ни о какой негативной реакции речи нет. Когда играешь хорошо – говорят, что сыграл хорошо, а когда плохо – тогда плохо. Это часть футбола. Я многому учусь у Рашада Садыхова, Якуба Жезничака и Бадави Гусейнова. В Лиге Европы сыграл лишь раз, и то на последних минутах. Так что мне есть чему еще учиться», — заявил Мамедов.

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