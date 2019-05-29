Защитник «Челси» в восторге от бакинского стадиона

Защитники английского «Челси» Сесар Аспиликуэта и Давид Луис поделились мнением касательно предстоящего завтра финала Лиги Европы по футболу против лондонского «Арсенала» в Баку.

«Мы – «Челси», и всякий раз мы начинаем сезон с мыслями о победах во всех турнирах. Завтра нам предстоит финал, битва за трофей. Мы начали участие в турнире в сентябре и всегда держали в уме выход в финал. Мы хотели биться за этот кубок. Нас ждет ответственный матч, и мы полны амбиций. Завтра у нас будет возможность продолжать завоевывать трофеи. Мы можем завладеть кубком, который выиграли в 2013 году. Я и Давид Луис тогда были в команде. Мы знаем, насколько это важное достижение. Надеюсь, завтра все повторится.

Мы усердно работаем с ним с июля. У нас были взлеты и падения, мы не всегда были довольны своими результатами, но после неудач мы становились сильнее. Мы стали сильнее как команда. Думаю, это одна из причин, по которой мы здесь сегодня. После той тяжелой работы, которую мы проделывали весь сезон, мы заслужили провести хороший матч, сыграть с душой и показать все, на что мы способны», — заявил Аспиликуэта.

В свою очередь, Давид Луис не только отметил предстоящий финал, но также вспомнил матч с «Карабахом» в Баку в групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2017/18: «Оба клуба хорошо поработали, чтобы пробиться в финал. Мы хотим повторить то, что сделали в 2013-м. В Баку отличный стадион. Инфраструктура и тогда была потрясающая, принесла нам удачу. Надеюсь, она принесет нам удачу и завтра».