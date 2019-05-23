Защитник «Челси»: Это будет великолепный финал

Бразильский защитник лондонского «Челси» Давид Луис поделился своими ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы по футболу в Баку против «Арсенала».

«Это будет великолепный финал с двумя прекрасными командами. И мы, и «Арсенал» остаемся в этом сезоне без трофеев, так что обе команды захотят победить. Отсутствие Лофтуса-Чика, Хадсона-Одой и Рудигера нас только мотивирует. Я знаю, как сильно они хотели сыграть в финале, и теперь мы будем биться в том числе и за них», — сказал он.

Напомним, что матч пройдет 29 мая.