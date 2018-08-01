Защита экс-президента Армении обжаловала его арест

«Мы сегодня подали апелляционную жалобу. О дате судебного заседания пока ничего не известно», — сказал Орбелян. Другие подробности он не привел.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Сам Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов.

Защита экс-президента Армении Роберта Кочаряна подала апелляционную жалобу на его арест, сообщил в среду РИА Новости адвокат бывшего главы государства Арам Орбелян.