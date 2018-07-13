Заседание Совета глав МВД СНГ пройдет в Баку

Заседание Совета министров внутренних дел СНГ пройдет 19-21 июля в Баку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ.

Представители силовых ведомств рассмотрят ход реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью, а также проанализируют сотрудничество органов внутренних дел государств Содружества.

Совет рассмотрит вопрос наделения Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя статусом базовой организации государств СНГ по подготовке кадров в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий.

По итогам Совета запланировано подписание протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата.

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| 2018-07-13T17:05:16+00:00 13 июля 2018, 18:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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