Зарплатный антирекорд: доходы азербайджанцев в долларах упали ниже уровня 2008 года

На фоне двух девальваций национальной валюты невысокие зарплаты остаются главной головной болью наших граждан. По данным Госкомстата на июль текущего года, средняя зарплата азербайджанцев составила 541,1 маната, однако подсчеты независимых специалистов рисуют иную картину.

В отличие от официальной статистики, в экспертных кругах считают приведенные цифры высосанными из пальца, сравнивая подсчеты государственного ведомства с популярным анекдотом, где одни едят мясо, другие капусту, а в среднем получаются голубцы. «Госкомстат выводит усредненную цифру по всем отраслям, тогда как средняя зарплата по стране не превышает 300 манатов, а это чуть больше $170. Для наглядности, достаточно присмотреться к заработным платам в сфере здравоохранения и образования», — сказал по этому поводу руководитель Центра устойчивого развития Нариман Агаев.

В нашей беседе с экономистом Ровшаном Агаевым прояснилась причина несоответствия данных независимых источников и официальной статистики. Со слов эксперта, Госкомстат использует при подсчете средней зарплаты устаревшие методы, акцентируя внимание на номинальных доходах граждан, тогда как во всех цивилизованных странах применяют более объективный медианный подход. Медианная зарплата – это зарплата сотрудника, находящаяся ровно посередине зарплатного списка. Если учесть, что к 1 июля текущего года общее число наемных работников, занятых в экономике Азербайджана, увеличилось на 1,2% и составило 1 млн. 546,2 тыс. человек, и только 15% из них получают зарплату выше 500 манатов, а 57,1 % работников — 300 манатов, медианная зарплата по стране не превышает 250 манатов.

Самая высокая заработная плата в текущем году была зафиксирована у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, строительстве, сообщает Госкомстат. Но, по сути, лукавит… Перетряски в банковской сфере, сопровождающиеся реструктуризацией департаментов кредитно-финансовых организаций, действительно, привели к повышению зарплат отдельных сотрудников, однако количество счастливых обладателей возросших доходов мизерно. Небольшой рост зарплат наметился в добывающей сфере, но сильно приукрашены данные по строительному сектору.

Сравнительный анализ показывает, что в среднем зарплата чиновника, получающего свыше 600 манатов, почти вдвое превышает официальные доходы рядовых граждан и втрое выше зарплаты учителей и врачей. Впрочем, эта категория бюджетников самая низкооплачиваемая. Намного лучше обстоит ситуация с вознаграждением труда народных избранников, получающих более 2 тыс. манатов в месяц и работников аппаратов министерств, где зарплаты колеблются от полутора до двух тысяч манатов.

Двойное падение маната и ползучая девальвация значительно сократили доходы наших граждан в долларах по сравнению с 2014 годом, сообщил экономист Губад Ибадоглу. В представленной экспертом таблице можно увидеть, как месячные доходы населения упали к прошлому году ниже уровня десятилетней давности. С этой точки зрения примечателен также сравнительный анализ зарплат в долларах по России, странам СНГ и Восточной Европы, проведенный экспертами Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ). По данным исследования, средняя зарплата азербайджанцев в 2011 году составляла $460,2; 2012 году — $506,4; 2013 году– $541,4; 2014 году – $567,6; 2015 году – $452,9; 2016 году – $313,3; 2017 году – $306,7.

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