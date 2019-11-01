Заробитчане — «украинская нефть»

В Украине, впрочем, как и во многих иных странах, объясняя экономические успехи Азербайджана зачастую произносят привычное: «Так ведь у вас нефть есть». О том, что нефть еще добыть и продать нужно уметь, а последнее не так легко в век огромной конкуренции на рынке «черного золота», ораторы как-то не задумываются. При этом, так уже получилось, но у Украины с недавних пор появилась статья доходов не менее прибыльная, чем торговля нефтью.

Тут все произошло аккурат согласно поговорке про то, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Сложная экономическая ситуация в Украине, высокая безработица и не очень высокие зарплаты привели к тому, что огромное количество граждан этой страны превратилось в трудовых мигрантов. По экспертным оценкам, на постоянной основе за рубежом работает 3,2 миллионов граждан Украины, а в отдельный период – от 7 до 9 миллионов человек. Такую статистику приводит Министерство социальной политики Украины в комментарии «Радио Свобода».

Трудовой миграции украинцев способствуют попытке европейских стран (таких, как Польша, Чехия, Германия) упростить процедуру трудоустройства профессиональных кадров с Украины. «Сейчас спросом пользуются высококвалифицированные рабочие (газосварщики, токари, слесари высокого разряда), а также специалисты в области физических, математических, химических наук, ІТ-сферы, медицинские работники», утверждает данное ведомство.

Там же рассказали, что по состоянию на 1 июля текущего года существовало 1917 компаний, которые имеют лицензию Министерства социальной политики Украины на посредничество в трудоустройстве граждан за рубежом. В 2018 году они нашли работу для 97,1 тыс. украинцев. «Наибольшие потоки трудовой миграции были в Кипр (19,2 тыс.), Польшу (12,5 тыс.), Германию (10,6 тыс.), Великобританию (7,9 тыс.) и Грецию (7 тыс.). Из общего количества за рубежом 92% составляли мужчины. Все это говорит о том, что процесс отправки граждан страны на заработки за рубеж, в Украине очень неплохо отлажен.

И все это, в конечном итоге, превратило заробитчан, а именно так зовутся в Украине трудовые мигранты, в источник решения существенной части проблем этого государства. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из анализа финансиста, президента инвестиционной группы «Универ» Тараса Козака, который был опубликован на сайте «Гордон». «Только за первое полугодие 2019 года, по данным Нацбанка, в Украину поступило более $5,5 млрд. Это гораздо больше, чем все иностранные инвестиции в нашу страну за этот период – как портфельные в ОВГЗ, так и прямые. При этом статистика не учла «жирный» третий квартал, когда на сезонные работы дополнительно выезжают миллионы украинцев»,- указывает он.

Кроме того, по мнению эксперта за весь 2019 год ожидается более $15 млрд. поступлений от наших гастарбайтеров. «И не более $5 млрд. инвестиций от иностранцев. Что важно, «заробитчане» переводят средства условно навсегда, а инвесторы – только временно. Поэтому не ОВГЗ, Минфин, Нацбанк, Гонтарева, Маркарова или еще кто-то «виноват» в сильной гривне. А рядовой работящий украинец»,- резюмирует Т.Козак. И он прав. А чтобы еще раз убедиться в этом, достаточно вспомнить еще об одной цифре.

Как известно, госбюджет-2020 был подан в Верховную раду Украины 15 сентября. Его еще не утвердили, но некоторые выводы уже сделать можно. Так, доходы госбюджета Украины на следующий год прогнозируются на отметке в 1 трлн. 79 млрд. 500 млн. гривен. По текущему курсу, это составляет около 43 миллиардов 180 миллионов долларов. То есть, трудовые мигранты перечисляют в Украину сумму, превышающую треть доходов госбюджета. Чем не украинская «нефть»?!

В этой связи хотелось бы напомнить, что в сентябре Кабинет министров Азербайджан одобрил проект госбюджета на 2020 год, Так вот, доходы госбюджета на 2020 год прогнозируются на уровне 24 млрд. 484 млн. манатов (рост по сравнению с 2019г на 5,7%), расходы — 25 млрд. 617,7 млн. манатов (рост на 5,7%). То есть, в долларовом эквиваленте, доходы госбюджета нашей страны составляют приблизительно 14 миллиардов 402 миллиона «зеленых». А это даже меньше, чем заробитчане перечислят в Украину в этом году! Кстати, по мнению отечественных экспертов, перечисляемая азербайджанскими трудовыми мигрантами сумма в год составляет порядка полутора миллиардов долларов.