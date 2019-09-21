Зарифа вновь ограничили в передвижениях по США

Ранее иранские СМИ, не приведя источника информации, сообщили, что президент Ирана Хасан Роухани и его делегация, в том числе глава МИД, могут не попасть на сессию Генассамблеи ООН, поскольку у них до сих пор нет визы. В четверг глава иранской миссии в ООН Мирусефи сообщил РИА Новости, что Роухани и Зариф получили визы для участия в ГА ООН. В пятницу Зариф прибыл в Нью-Йорк.