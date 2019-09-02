Зариф заявил, что присутствие США к востоку от Евфрата приведет к росту напряженности

Присутствие США в зоне безопасности на северо-востоке Сирии приведет к росту напряженности в этом районе. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Присутствие США к востоку от Евфрата приведет к усилению разногласий между различными племенами и созданию долгосрочных племенных разногласий в Сирии. Поэтому мы считаем присутствие США в Сирии нелегитимным, разрушительным и нарушающим территориальную целостность Сирии», — сказал он, комментируя переговоры между Турцией и США по созданию зоны безопасности на северо-востоке страны.

Зариф указал, что для Тегерана неприемлемы любые попытки узаконить присутствие США на сирийской территории. Обеспокоенность наших турецких друзей по защите своих границ и народа мы понимаем, но мы считаем, что самый лучший путь для устранения этой обеспокоенности — это сотрудничество с центральным правительством Сирии и работа в рамках международного права, уважения территориальной целостности и независимости Сирии.

Буферная зона в Сирии нужна Турции для возвращения туда сирийских беженцев и создания защитного пояса для турецкой границы. Анкара считает действующие в этом районе курдские «Силы народной самообороны» и другие формирования террористическими и представляющими угрозу нацбезопасности. В июле руководство республики начало активно заявлять о планах проведения новой военной операции к востоку от Евфрата в Сирии. Этот регион находится под контролем курдских формирований.(ТАСС)