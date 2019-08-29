Зариф заявил, что Иран не будет вести переговоры с США под давлением и угрозами

Иран не может пойти на переговоры с США в ситуации навязывания войны и экономического давления со стороны Вашингтона. Как передает ТАСС, об этом в четверг заявил министр иностранных дел республики Мохаммад Джавад Зариф во время общения с журналистами в Куала-Лумпуре.

«Для нас невозможно вступать в контакт с Вашингтоном, пока они не прекратят навязывать войну и участвовать в экономическом терроризме против иранского народа», — цитирует слова Зарифа агентство Reuters. Он добавил, что возвращение США к ядерной сделке «является билетом на переговоры».

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.

В среду Зариф прилетел с официальным визитом в Малайзию, где он рассчитывает обсудить с политиками этой страны вопросы региональной безопасности, двусторонних отношений, а также проблему сохранения ядерной сделки.