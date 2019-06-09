Зариф: страны Европы не в том положении, чтобы критиковать Иран

Европейские страны не в том положении, чтобы позволить себе выступать с критикой Ирана. Как передает ТАСС, об этом, как сообщило агентство ISNA, заявил в воскресенье министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Европейцы совсем не в том положении, чтобы критиковать Иран, даже в тех вопросах, которые не относятся к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)», — сказал министр журналистам.

«В настоящее время некоторые европейские государства, такие как Германия, прекратили продажу оружия Саудовской Аравии из-за ударов по йеменскому народу, но некоторые стороны все еще продолжают эти продажи», — сказал Зариф, указав на то, что европейская политика не оставила ничего, кроме ущерба в регионе. Министр также упомянул об обязательствах стран — подписантов СВПД. По его словам, сторонам необходимо обеспечить необходимые условия для нормализации финансовых операций с Ираном. Зариф подчеркнул, что в отношении ядерной сделки имеет значение «не действия, а результат».

Агентство Tasnim поясняет, что слова Зарифа прозвучали в ответ на то, что европейские официальные лица выразили обеспокоенность в отношении политики Ирана и его военных программ. Глава МИД Ирана также осудил США за применение методов экономической войны, которая направлена против иранского народа.

| 2019-06-09T15:16:17+00:00 9 июня 2019, 16:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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