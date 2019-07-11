Зариф считает, что Великобритания стремится к обострению отношений с Ираном

Великобритания стремится обострить отношения с Ираном, обвиняя Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в причастности к попытке задержания британского танкера в Ормузском проливе. Как передает ТАСС, такое мнение высказал в четверг глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф.

«Обвинения Великобритании в адрес Ирана беспочвенны, — цитирует Зарифа агентство ISNA. — Они делают заявления, чтобы обострить отношения».

В среду телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США сообщил, что пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции, пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. По их данным, танкер покидал Персидский залив, когда к нему приблизились катера. Экипажу судна было приказано сменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Танкер, по данным CNN, сопровождался фрегатом ВМС Великобритании «Монтроуз». Его экипаж настоял на том, чтобы катера немедленно развернулись и пропустили судно.

Как сообщило в четверг агентство Reuters, Министерство обороны Соединенного Королевства подтвердило, что иранские катера пытались остановить британское торговое судно в Ормузском проливе. По данным ведомства, в инциденте участвовали три иранских катера, а не пять.