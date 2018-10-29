Зариф: Санкции США в отношении Ирана своих целей не достигнут

С начала второго раунда санкций США против Ирана 4 ноября ничего нового не произойдет, и такие санкции своих целей не достигнут. Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитического ведомства, передает Тренд.

Мохаммад Джавад Зариф по прибытии в Стамбул, где пройдет трехсторонняя встреча глав МИД Ирана, Турции и Азербайджана, заявил, что санкции Вашингтона в отношении Тегерана своих экономических и политических целей не достигнут.

Он сказал, что второй раунд санкций США против Ирана больше всего имеет психологическое влияние.

Зариф отметил, что Иран стал свидетелем психологического влияния санкций с момента выхода США из ядерного соглашения по иранской ядерной программе в течение последних 6 месяцев.

Глава МИД Ирана заявил, что реализация специального механизма ЕС для расчётов с Тегераном наверное будет отложена из-за саботажа и давления американцев.

Зариф выразил надежду, что в результате осуществлении специального механизма ЕС для расчётов с Ираном, США все ещё будут изолированы в международном сообществе.

Он отметил, что кроме некоторых региональных государств никакая страна не поддерживает действия Вашингтона против Ирана.

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