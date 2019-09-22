Зариф: расследование ООН докажет, что Иран не атаковал саудовские НПЗ

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что беспристрастное расследование ООН подтвердит непричастность Тегерана к атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

«Расследование ООН подтвердит, что Иран не совершал нападения», — приводит телеканал Al Hadath слова министра.

При этом Зариф подчеркнул, что до сих пор международная организация не имеет полной информации по данному вопросу.

Напомним, 14 сентября дроны атаковали два нефтеперерабатывающих завода госкомпании Saudi Aramco. Ответственность за удар по объектам взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но в Вашингтоне заявили, что за этими атаками стоит Тегеран.

В Иране эти обвинения опровергают. Зариф ранее заявлял, что Эр-Рияд также не верит в виновность Ирана.

После случившегося президент США Дональд Трамп решил направить на Ближний Восток дополнительных военнослужащих, аргументируя это вероятностью нападения Ирана на Саудовскую Аравию. В иранском МИД назвали решение США «позерством» (aif.ru).