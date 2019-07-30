Зариф рассказал о «самом крупном провале» США

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал политику США на Ближнем Востоке самым крупным провалом со времен войны во Вьетнаме.
«Тысячелетиям иранцы оказывались сильнее своих агрессоров. А США потратили 7 триллионов долларов и пролили реки крови в нашем регионе, но в итоге это стало их самым большим провалом со времен войны во Вьетнаме», — написал Зариф на своей странице в Twitter.
Зариф призвал президента США Дональда Трампа отказаться от «ложной истории «группы-Б» и ее жажды бесконечной войны».
«Группой-Б» Зариф называет «объединение» советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.(РИА Новости)