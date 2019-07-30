Зариф рассказал о «самом крупном провале» США

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал политику США на Ближнем Востоке самым крупным провалом со времен войны во Вьетнаме.

«Тысячелетиям иранцы оказывались сильнее своих агрессоров. А США потратили 7 триллионов долларов и пролили реки крови в нашем регионе, но в итоге это стало их самым большим провалом со времен войны во Вьетнаме», — написал Зариф на своей странице в Twitter.

Зариф призвал президента США Дональда Трампа отказаться от «ложной истории «группы-Б» и ее жажды бесконечной войны».
«Группой-Б» Зариф называет «объединение» советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.(РИА Новости)
| 2019-07-30T20:55:19+00:00 30 июля 2019, 23:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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