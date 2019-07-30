Зариф рассказал о «самом крупном провале» США

«Тысячелетиям иранцы оказывались сильнее своих агрессоров. А США потратили 7 триллионов долларов и пролили реки крови в нашем регионе, но в итоге это стало их самым большим провалом со времен войны во Вьетнаме», — написал Зариф на своей странице в Twitter.