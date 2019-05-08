Зариф привез письменное послание Путину по СВПД, которое передаст лично

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил на открытии переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в среду в Москве, что привез письменное послание президенту России Владимиру Путину по решению Ирана по СВПД и намерен передать его лично.
«Я привез письмо доктора Роухани, президента Ирана, адресованное президенту России Владимиру Путину, лично привез, чтобы передать «, — сказал он.
Ранее стало известно, что Иран сообщил послам Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о своем решении «прекратить выполнение некоторых обязательств» в рамках соглашения о ядерной программе. Президент Ирана Хасан Роухани также заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры.
| 2019-05-08T13:53:57+00:00 8 мая 2019, 17:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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