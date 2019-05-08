Зариф привез письменное послание Путину по СВПД, которое передаст лично

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил на открытии переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в среду в Москве, что привез письменное послание президенту России Владимиру Путину по решению Ирана по СВПД и намерен передать его лично.