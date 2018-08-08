Зариф ответил на слова Трампа о «мире во всем мире»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в международных отношениях нет места «надоевшим клише» о мире во всем мире.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что первый пакет американских санкций против Ирана официально вступил в силу, пообещал усилить ограничительные меры в ноябре и заявил, что руководствуется исключительно желанием «мира во всем мире».»Международные отношения — это не конкурс красоты с надоевшими клише о желании мира во всем мире. И не в первый раз подстрекатель к войне заявляет, что он ведет войну за «мир во всем мире», — заявил Зариф в сети микроблогов Twitter.

Министр отметил, что «гнев и твиты не изменят того факта, что мир устал от односторонних действий США». «Остановка американской торговли и уничтожение ста тысяч рабочих мест в США прекрасны для нас, но мир не последует за импульсивными твиттерными диктатами. Просто спросите Евросоюз, Россию, Китай и десятки других наших торговых партнеров», — написал Зариф.