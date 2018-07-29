Зариф обвиняет США в «наркотической» зависимости от санкций

Глава МИД Ирана Джавад Зариф раскритиковал в воскресенье США за стремление вводить все новые санкции против других стран.

По сообщению агентства «Мехр», иранский дипломат сравнил такое желание разрабатывать ограничительные меры с «наркотической зависимостью».

«В прошлом некоторые страны присоединялись к американским санкциям против Ирана, СБ ООН также вводил ограничительные меры. Сегодня мы видим, что все уже не так», — отметил Дж.Зариф, пишет swissinfo.ch.

Кроме того, по его мнению, европейским странам нужно решить, стоит ли им поддерживать США на мировой арене, несмотря на то, что интересы Европы и Вашингтона не совпадают.

«В нынешней ситуации европейские государства должны либо защищать свои собственные интересы, либо — интересы президента Трампа», — считает иранский министр.

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