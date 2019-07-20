Зариф обвинил США в одностороннем подходе и разрушении ядерной сделки

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в одностороннем подходе и разрушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел.
«Наши усилия, чтобы снять обеспокоенность вокруг нашей мирной ядерной программы, несмотря на то, что обеспокоенность неоправданна, — одна из главных жертв одностороннего подхода (США- ред). Правительство США разрушает иранскую ядерную сделку, несмотря на то, сколько сделал весь мир, чтобы достичь ее. Этот процесс не только нарушил резолюции Совбеза ООН, но и США наложили санкции на тех, кто пытается выполнить эти резолюции», — сказал Зариф, выступая на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.
Иранский министр также отметил, что стремление укрепить мир посредством соблюдения международного права — это фундаментальный вопрос современности.
Как подчеркнул Зариф, новая волна авантюрных действий США — это важный вопрос и риск, с которым страны сталкиваются так или иначе.
| 2019-07-21T00:18:23+00:00 21 июля 2019, 03:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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