Зариф обвинил США в одностороннем подходе и разрушении ядерной сделки

«Наши усилия, чтобы снять обеспокоенность вокруг нашей мирной ядерной программы, несмотря на то, что обеспокоенность неоправданна, — одна из главных жертв одностороннего подхода (США- ред). Правительство США разрушает иранскую ядерную сделку, несмотря на то, сколько сделал весь мир, чтобы достичь ее. Этот процесс не только нарушил резолюции Совбеза ООН, но и США наложили санкции на тех, кто пытается выполнить эти резолюции», — сказал Зариф, выступая на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.