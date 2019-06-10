Зариф обвинил США в напряженности на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф связал напряженность на Ближнем Востоке с экономической войной США против Ирана.
«Новая напряженность в нашем регионе является результатом экономической войны США против Ирана. Снижение напряженности возможно единственно после прекращения экономической войны», — сказал Зариф на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в Тегеране.
«Мы убеждены, что Германия и ЕС могут сыграть важную роль для того, чтобы положить конец этой напряженности», — добавил иранский министр.
| 2019-06-10T15:36:24+00:00 10 июня 2019, 17:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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