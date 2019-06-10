Зариф обвинил США в напряженности на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф связал напряженность на Ближнем Востоке с экономической войной США против Ирана.
«Новая напряженность в нашем регионе является результатом экономической войны США против Ирана. Снижение напряженности возможно единственно после прекращения экономической войны», — сказал Зариф на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в Тегеране.
«Мы убеждены, что Германия и ЕС могут сыграть важную роль для того, чтобы положить конец этой напряженности», — добавил иранский министр.
За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является «изменение поведения» Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты «государством – спонсором терроризма».