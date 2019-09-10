Зариф обвинил Нетаньяху в стремлении развязать войну

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет развязать войну, об этом заявил глава МИД Иранской Республики Иран (ИРИ) Мохаммад Джавад Зариф. Глава иранской дипломатии отверг заявления израильского премьера о работе Тегерана над ядерным оружием на уже уничтоженном секретном объекте, сообщает iz.ru.

«Обладатель реального ядерного оружия без причины бьет в набат из-за якобы «разрушенного» объекта в Иране. Он и «команда Б» просто хотят войны», — написал министр на своей странице в Twitter в понедельник, 9 сентября. Запись Зариф сопроводил фрагментом выступления Нетаньяху.

Термин «команда Б», который часто использует Зариф, включает в себя ряд известных крайне жесткой позицией в отношении Ирана государственных деятелей разных стран.

Год назад Зариф призвал израильские власти открыть международной инспекции свою «нелегальную программу ядерного вооружения». Так иранский министр отреагировал на заявление премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху об обнаружении секретного «атомного склада» в Тегеране.