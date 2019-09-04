Зариф: новое сокращение обязательств по ядерной сделке не означает конец переговоров

Третий этап сокращения исполнения Тегераном своих обязательство по ядерной сделке не будет означать конец переговорного процесса с остальными участниками соглашения. Об этом заявил во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Реализация третьего этапа [по сокращению обязательств] не означает конец переговорам, мы продолжим диалог», — цитирует Зарифа агентство ISNA. Он добавил, что «как только другие участники сделки примут необходимые меры, Иран может отменить [свои прежние шаги]». «Но мы непременно перейдем к третьему этапу, если европейцы до четверга не начнут исполнять свои обещания», — подчеркнул министр.(ТАСС)

| 2019-09-03T23:19:11+00:00 4 сентября 2019, 05:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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