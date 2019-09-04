Зариф: новое сокращение обязательств по ядерной сделке не означает конец переговоров

Третий этап сокращения исполнения Тегераном своих обязательство по ядерной сделке не будет означать конец переговорного процесса с остальными участниками соглашения. Об этом заявил во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Реализация третьего этапа [по сокращению обязательств] не означает конец переговорам, мы продолжим диалог», — цитирует Зарифа агентство ISNA. Он добавил, что «как только другие участники сделки примут необходимые меры, Иран может отменить [свои прежние шаги]». «Но мы непременно перейдем к третьему этапу, если европейцы до четверга не начнут исполнять свои обещания», — подчеркнул министр.(ТАСС)