Зариф назвал задержание танкера опасным прецедентом

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал задержание властями Гибралтара танкера с иранской нефтью опасным прецедентом.
«Иран не является ни членом ЕС, ни подпадает под какое-либо европейское нефтяное эмбарго. Когда я проверял последний раз, ЕС был против экстерриториальности. Незаконный захват Британией танкера с нефтью от имени «Группы-Б» — это пиратство, ясное и простое. Он создает опасный прецедент и должен прекратиться немедленно», — заявил Зариф в Twitter.
«Группой-Б» Зариф называет «объединение» советника США Джона Болтона, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.