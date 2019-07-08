Зариф назвал задержание танкера опасным прецедентом

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал задержание властями Гибралтара танкера с иранской нефтью опасным прецедентом.
«Иран не является ни членом ЕС, ни подпадает под какое-либо европейское нефтяное эмбарго. Когда я проверял последний раз, ЕС был против экстерриториальности. Незаконный захват Британией танкера с нефтью от имени «Группы-Б» — это пиратство, ясное и простое. Он создает опасный прецедент и должен прекратиться немедленно», — заявил Зариф в Twitter.
«Группой-Б» Зариф называет «объединение» советника США Джона Болтона, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
| 2019-07-08T16:29:45+00:00 8 июля 2019, 20:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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