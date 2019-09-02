Зариф назвал условие сокращения обязательств по СВПД

«Что касается третьего нашего шага, он будет двигаться в соответствии с нашим планом, мы открыто говорили о том, что пункт 36-й СВПД определяет права Ирана в случае невыполнения других участников СВПД. Мы привержены своим обязательствам. Мы принимали соответствующие действия. Если это будет необходимо, то есть если европейцы не смогут до этой даты выполнить свои обязательства, мы, конечно же, предпримем третий шаг», — сказал Зариф после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.