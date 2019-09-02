Зариф назвал условие сокращения обязательств по СВПД

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если европейские страны не обеспечат выполнение обязательств Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) к 5 сентября, то Тегеран пойдет на третий раунд сокращений обязательств.
«Что касается третьего нашего шага, он будет двигаться в соответствии с нашим планом, мы открыто говорили о том, что пункт 36-й СВПД определяет права Ирана в случае невыполнения других участников СВПД. Мы привержены своим обязательствам. Мы принимали соответствующие действия. Если это будет необходимо, то есть если европейцы не смогут до этой даты выполнить свои обязательства, мы, конечно же, предпримем третий шаг», — сказал Зариф после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
«Мы хотим, чтобы европейцы выполняли свои обязательства, и в соответствии с резолюцией СБ ООН они должны это делать», — добавил он.
Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в понедельник заявил, что власти Ирана будут «ждать до последнего» дня мер от сторон ядерной сделки по ее выполнению и уже в соответствии с этим Тегеран примет решение. Ожидается, что меры будут объявлены 5 сентября.(РИА Новости)