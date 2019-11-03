Зариф направит письмо Гутеррешу по инициативе Тегерана в Персидском заливе

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что президент Ирана Хасан Роухани уже направил письма главам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и руководству Ирака с представленной им в ходе Генассамблеи ООН инициативой, сообщает РИА Новости.

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«Министр иностранных дел Ирана Зариф в скором времени также направит письмо по этому вопросу генсеку ООН», — сообщил Мусави, добавив, что Иран хочет прилагать совместные усилия со странами Персидского залива по обеспечению безопасности этого региона.

«Это показывает серьезность намерений Ирана, который придает значение странам региона в обеспечении стабильности и безопасности в районе Персидского залива», — добавил официальный представитель МИД.

Роухани на фоне попыток США создать свою коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном в сентябре в ходе выступления с трибуны Генассамблеи ООН фактически предложил альтернативный вариант — создать региональную коалицию под названием «Коалиция надежды», выступив с «Ормузской мирной инициативой» (по названию Ормузского пролива, соединяющего Персидский и Оманский заливы) по безопасности на протяжении этого водного маршрута.

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Как сообщал президент Ирана, коалиция будет действовать на основании принципов взаимоуважения, равенства, диалога, уважения территориальной целостности, мирного урегулирования всех противоречий, а также на принципе «ненападения и невмешательства во внутренние дела друг друга».