Зариф: «Иран готов обсуждать с США постоянные соглашения»

Иран готов обсуждать с США соглашения, которые бы действовали на постоянной основе, но такие переговоры надо вести в формате стран-участниц «ядерного соглашения».

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф.

«Мы готовы говорить, но не о том, что будет действовать следующие полтора или пять с половиной лет. Мы должны говорить о том, что будет постоянным», — сказал Зариф в интервью телеканалу CBS.

Отвечая на вопрос, готов ли Иран к переговорам с США, Зариф отметил, что «место для переговоров есть», и напомнил, что встреча на уровне министров стран-участниц СВПД пройдет в среду на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

При этом глава МИД сказал, что не будет встречаться с госсекретарем США Майком Помпео вне этого формата, поскольку не видит для этого причин.

«На самом деле госсекретарю Помпео по закону (США) запрещено со мной встречаться, потому что он внес меня в санкционные списки», — отметил Зариф.