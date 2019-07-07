Зариф: Европейская тройка должна поддержать Иран, чтобы сохранить ядерную сделку

Все шаги, предпринятые Тегераном по сокращение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, являются обратимыми при выполнении условий ядерной сделки тремя европейскими государствами (Великобритания, Франция, Германия). С таким утверждением выступил в воскресенье министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает ТАСС.

«Сегодня Иран предпринимает второй этап мер по исправлению положения в соответствии с параграфом 36 СВПД. Мы оставляем за собой право продолжать осуществлять средства правовой защиты в рамках ядерной сделки для обеспечения наших интересов перед лицом американского экономического терроризма. Все эти шаги имеют обратимый характер только при соблюдении [договора] тремя европейскими странами», — написал Зариф на своей странице в Twitter.