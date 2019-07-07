Зариф: Европейская тройка должна поддержать Иран, чтобы сохранить ядерную сделку

Все шаги, предпринятые Тегераном по сокращение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, являются обратимыми при выполнении условий ядерной сделки тремя европейскими государствами (Великобритания, Франция, Германия). С таким утверждением выступил в воскресенье министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает ТАСС.
«Сегодня Иран предпринимает второй этап мер по исправлению положения в соответствии с параграфом 36 СВПД. Мы оставляем за собой право продолжать осуществлять средства правовой защиты в рамках ядерной сделки для обеспечения наших интересов перед лицом американского экономического терроризма. Все эти шаги имеют обратимый характер только при соблюдении [договора] тремя европейскими странами», — написал Зариф на своей странице в Twitter.
Он указал, что трем европейским странам, подписавшим ядерную сделку, «следует как минимум политически поддержать иранские меры по исправлению ситуации в соответствии со статьей 36, в том числе в МАГАТЭ».
Министр добавил, что «у европейской тройки нет никаких предлогов, чтобы избежать твердой политической позиции, чтобы сохранить ядерную сделку и противодействовать одностороннему подходу США».
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран с 7 июля переходит ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД и приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%. В ближайшее время Тегеран намерен достичь 5% уровня обогащения урана, что необходимо для сооружения энергоблоков атомной электростанции «Бушер». По словам замминистра, сокращение обязательств по ядерной сделке будет происходить каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.