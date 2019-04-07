Заработать на туристах: эксперты поделились мнением по этому поводу

Наша страна уже не первый год делает ставку на развитие туристического сектора. В прошлом году, по словам главы-пресс службы Госагенства по туризму Кянана Гулузаде, Азербайджан посетили более 2 миллионов 280 тыс. туристов, которые потратили свыше двух миллиардов долларов.

Как рассказал # экономист Натиг Джафарли, очень хотелось бы знать, как подсчитывались эти цифры.

«Конечно, в том случае, если туристы расплачивались безналично, их расходы можно проверить по транзакциям. Но, во-первых, у нас не везде принимают банковские карты, во-вторых, многие приезжающие предпочитают расплачиваться наличными. И в этом случае, отследить их траты не получится. Если понять, как все же производился подсчет, тогда можно было бы говорить о ситуации в целом и о прогнозах», — заявил он.

По словам эксперта, то, что Азербайджан является интересным для многих иностранцев туристическим направлением – это факт, а больше туристов означает больше их вложений в экономику страны. Но нужны новые маршруты, креативные туристические идеи.

В свою очередь, глава Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил # о том, что 2 миллиарда в год — весьма скромная сумма, равная расходам нашего населения за месяц на потребительскую корзину.

«При желании, мы можем зарабатывать на туристах вдвое больше, и это исключая секс туризм, который во многих странах приносит огромные деньги. Так, в Таиланде на нем зарабатывают порядка 50 млрд. долларов в год, а в Турции – 20 млрд. Часто можно услышать, что арабы едут к нам за секс туризмом, но это не так, скорее, это то, что им тут предлагают. А они едут больше для того, чтобы просто сменить обстановку, кто-то чтобы спокойно пить спиртное, кто-то, чтобы поохотиться, кто-то, чтобы посетить святые места и т.д».

По его словам, наша страна в большой степени потеряла арабских туристов из-за предвзятого отношения к ним.

«Никогда нельзя обобщать, если какой-то араб повел себя некультурно, не нужно клеймить всех остальных. Наши граждане часто тоже не особо культурно ведут себя на отдыхе», — говорит эксперт.

Н.Агаев отметил, в основном, туристы — это наши бывшие соотечественники из России, Грузии, Израиля и других стран, которые приезжают навестить родственников.

«Сейчас мы делаем ставку на китайских туристов, при этом забывая о Вьетнаме, а ведь это одна из самых быстро развивающихся стран региона. Вне поля зрения осталась и Латинская Америка», — заявил он.

Эксперт рассказал, что у нас перспективно такое направление, как медицинский туризм. По его словам, в Индии немало больных гепатитами и можно было бы предложить им лечение в Азербайджане, но Грузия с такими туристами пока работает более эффективно. Также есть возможности в развитии экотуризма.

«Например, в Хабаровском крае есть фирма, которая предлагает иностранцам шесть соток земли в аренду, на которой они могут сажать, что хотят. Подобное можно делать и у нас», — говорит Н.Агаев.

Экономист Фуад Ализаде сказал # о том, что так как цель Агентства по туризму удвоить число туристов до 2023 года, то цифра 4 млрд. в год вполне реальна.

«Инфраструктура позволяет принять столько туристов, но надо больше внимания уделять пропаганде Азербайджана за рубежом, работать над созданием более насыщенной туристической программы», — отметил он.

По словам Ф.Ализаде, из-за Нагорно-Карабахского конфликта, недоброжелатели нашей страны распространяют информацию о том, что сюда ехать опасно, занимаясь нечестной конкуренцией. Решение этого конфликта благоприятно скажется на туристическом сегменте, так как у туристов не будет повода для каких-то опасений. К тому же, как говорит экономист, Карабах – прекрасный край, который будет интересен приезжающим в Азербайджан.

Директор туристической компании Victory Tour Вюсал Гаджиев заявил # о том, что туризм является одним из двигателей экономики любой страны.

«Мы все хорошо знаем, что туристы кроме затрат на гостиницу и экскурсии тратят деньги в магазинах, ресторанах, транспорте и других местах. Это в свою очередь стимулирует разные сферы экономики и приносит в страну валюту», — подчеркнул он.

В первую очередь, как говорит В.Гаджиев, необходимо присмотреться к странам, которые находятся в соседстве и на страны которые являются лидерами по путешествиям на международном уровне. По статистике к таким лидирующим странам можно отнести Китай, Германию, США, Японию, Францию, Испанию, Россию.

«Говоря о соседних странах, необходимо обратить внимание на те, которые имеют прямое транспортное сообщение с Азербайджаном, так как территориальная близость всегда являлась фактором, позитивно влияющим на туризм. В этом плане для нас интересны рынки СНГ, Турции, Ирана, страны Ближнего Востока», — поделился эксперт.

Кстати, совсем недавно в нескольких странах имеющих потенциал отправки туристов в Азербайджан были открыты представительства Бюро по Туризму Азербайджана в задачи, которых входит продвижение Азербайджана как туристического направления.

По словам В.Гаджиева, одним из самых перспективных направлений для развития является экскурсионный туризм, который позволяет иностранным туристам ознакомиться с богатой историей нашей страны. Наиболее интересными направлениями экскурсионного туризма, благодаря туристическим достопримечательностям и соответствующей инфраструктуре, являются северо-западный регион и такие города как Шемаха, Габала, Шеки. В зимнее время популярностью пользуются северный регион, где расположен туристический комплекс Шахдаг. Что касается южного региона, то, как считает эксперт, строительство новой дороги и открытие новых отелей даст толчок и его развитию.

Благодаря инвестициям, которые были сделаны со стороны государства, Азербайджан стал также интересен для туристов как направление для горнолыжного туризма. Другим направлением, которое пользуется успехом у зарубежных туристов, является медицинский туризм. Многие туристы из стран СНГ отдыхают и получают лечение в таких курортах как Нафталан, Дюздаг и Галаалты. В южном регионе совсем недавно был сдан в эксплуатацию совершенно новый отель Spring Lankaran, который предлагает лечение на основе источника лечебной воды Истису.

«Из трех перечисленных видов туризма горнолыжный и медицинский туризм являются теми видами, которыми туристы могут воспользоваться вновь и вновь. Что касается пляжного туризма, то, к сожалению, не смотря на наличие Каспийского моря предложений в этом направлении не очень много. Учитывая «короткое» по курортным меркам лето, инвестиции в строительство отелей на берегу моря вызывают вопросы. Такие инвестиции могут быть оправданы, если данные пляжные отели кроме всего прочего смогут предложить также хорошие конференц возможности, а также необходимую инфраструктуру для футбольных или других спортивных команд», — считает В.Гаджиев.