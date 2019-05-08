Запускается поезд Баку-Анкара

В августе этого года начнет курсировать поезд Баку-Анкара.

Об этом сообщается на сайте Турецких железных дорог (Rail Turkey).

Сначала планировалось, что поезд буде находиться в пути 38 часов, однако, учитывая необходимость пересечения границ, а также сужения колеи (в Азербайджане и Турции она разная), время в пути, по некоторым оценкам, несколько превысит 40 часов.

В зависимости от класса вагонов стоимость билетов составит 97-200 манатов (350-800 турецких лир).

В поезде имеются удобные купе, рассчитанные на семью, группы, пары и лица с ограниченными физическими возможностями.

Услуги по предоставлению еды будут оказывать Азербайджанские железные дороги.

| 2019-05-08T14:17:55+00:00 8 мая 2019, 18:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss