Запускается поезд Баку-Анкара

В августе этого года начнет курсировать поезд Баку-Анкара.

Об этом сообщается на сайте Турецких железных дорог (Rail Turkey).

Сначала планировалось, что поезд буде находиться в пути 38 часов, однако, учитывая необходимость пересечения границ, а также сужения колеи (в Азербайджане и Турции она разная), время в пути, по некоторым оценкам, несколько превысит 40 часов.

В зависимости от класса вагонов стоимость билетов составит 97-200 манатов (350-800 турецких лир).

В поезде имеются удобные купе, рассчитанные на семью, группы, пары и лица с ограниченными физическими возможностями.

Услуги по предоставлению еды будут оказывать Азербайджанские железные дороги.