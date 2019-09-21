Запуск японского грузового корабля «Конотори-8» перенесен из-за опасности сближения с «Союзом»

Запуск тяжелой ракеты H-2B с беспилотным космическим кораблем «Конотори-8» («Аист-8») к Международной космической станции (МКС), отложенный из-за пожара, перенесен во второй раз. Об этом сообщила в субботу компания Mitsubishi Heavy Industries.

Отмечается, что старт ракеты отложен на сутки и теперь состоится 25 сентября в 01:05 по времени Японии. Запуск вновь перенесен после анализа данных о траектории полета МКС и российского пилотируемого корабля «Союз МС-15», который должен пристыковаться к станции 25 сентября. Японские специалисты пришли к выводу, что в случае пуска на сутки раньше существует опасность сближения второй ступени ракеты H-2B с «Союзом».

Изначально старт должен был состояться 11 сентября. Однако перед запуском рядом с площадкой космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима произошло возгорание. Его причиной оказалось статическое электричество, возникшее из-за выброса кислорода из сопла работающего двигателя ракеты.

«Конотори-8» должен доставить на станцию разработанный совместно с Sony аппарат для осуществления оптической телекоммуникации с Землей. Тестирование этого устройства планировалось провести до конца текущего года. Также корабль должен взять на борт два микроспутника для исследования космоса, оборудование и грузы, необходимые для жизнеобеспечения членов экипажа станции.

Предыдущий запуск беспилотного грузового корабля этой серии к МКС был успешно осуществлен в ноябре прошлого года. (ТАСС)