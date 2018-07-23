Запретный город в Пекине за шесть лет посетили 100 миллионов человек

Музейный комплекс Гугун (Запретный город) в самом центре китайской столицы с января 2012 года по июнь 2018 года посетили более 100 миллионов человек, сообщила администрация музея.
Гугун является одной из основных достопримечательностей Пекина, куда стремится попасть каждый гость столицы, только в 2017 году его посетили рекордные 16,7 миллионов человек. В связи с большим наплывом посетителей, в июне 2015 года администрация музея ввела новые ограничения на их количество, каждый день Гугун могут посетить до 80 тысяч человек, ранее это число достигало 100 тысяч человек, а в период каникул и государственных праздников — 180 тысяч человек.
Ограничение числа посетителей в том числе связано с опасениями специалистов относительно сохранности комплекса и представленных там объектов исторического и культурного наследия. Помимо этого, администрация музея теперь может лучше обеспечивать комфорт и безопасность самих посетителей.
Запретный город (Гугун) — самый обширный дворцовый комплекс в мире, на сегодняшний день является главным историческим комплексом Пекина. Созданный на его основе музей «Гугун» хранит крупнейшее в Китае собрание произведений китайского традиционного искусства, сформированное из коллекции, принадлежавшей императорскому дому. В 2020 году Запретному городу исполнится 600 лет.
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