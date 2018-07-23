Запретный город в Пекине за шесть лет посетили 100 миллионов человек

Музейный комплекс Гугун (Запретный город) в самом центре китайской столицы с января 2012 года по июнь 2018 года посетили более 100 миллионов человек, сообщила администрация музея.

Гугун является одной из основных достопримечательностей Пекина, куда стремится попасть каждый гость столицы, только в 2017 году его посетили рекордные 16,7 миллионов человек. В связи с большим наплывом посетителей, в июне 2015 года администрация музея ввела новые ограничения на их количество, каждый день Гугун могут посетить до 80 тысяч человек, ранее это число достигало 100 тысяч человек, а в период каникул и государственных праздников — 180 тысяч человек.

Ограничение числа посетителей в том числе связано с опасениями специалистов относительно сохранности комплекса и представленных там объектов исторического и культурного наследия. Помимо этого, администрация музея теперь может лучше обеспечивать комфорт и безопасность самих посетителей.

Музейный комплекс также столкнулся с проблемой нехватки билетов в кассах, поэтому несколько лет назад была запущена система онлайн-бронирования, которая на первом этапе не имела особого успеха, однако постепенно все больше гостей пользуются ею, чтобы гарантировать себе билет, ведь даже для того, чтобы дойти до касс музея необходимо отстоять как минимум две довольно внушительные очереди. Входной билет на 1 человека в летний сезон составляет 60 юаней (9 долларов), в зимний – 40 юаней (6 долларов).

Запретный город (Гугун) — самый обширный дворцовый комплекс в мире, на сегодняшний день является главным историческим комплексом Пекина. Созданный на его основе музей «Гугун» хранит крупнейшее в Китае собрание произведений китайского традиционного искусства, сформированное из коллекции, принадлежавшей императорскому дому. В 2020 году Запретному городу исполнится 600 лет.

14 просмотров