Запрет на ношение масок в Гонконге начнет действовать в полночь

Запрет на ношение масок для участников демонстраций и публичных мероприятий в Гонконге, как ожидается, начнет действовать уже в ближайшую полночь. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post со ссылкой на правительственные источники.

Ожидается, что о соответствующем указе в течение дня объявит глава гонконгской администрации Кэрри Лам. По информации издания, нарушение запрета может повлечь тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере 25 тыс. гонконгских долларов ($3,2 тыс.).

Нововведение призвано снизить накал общественных беспорядков в мегаполисе, которые продолжаются почти четыре месяца. Распоряжение предполагается принять без согласования с Законодательным советом, в рамках специального закона о мерах при чрезвычайном положении, который был разработан еще в английские колониальные времена в 1922 году. Он наделяет главу администрации Гонконга полномочиями принимать любые меры по своему усмотрению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу обществу.(ТАСС)

| 2019-10-04T09:49:44+00:00 4 октября 2019, 11:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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