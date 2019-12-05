Заповедник «Гала» посетил редакционный директор журнала Forbes

Находящийся с визитом в Баку редакционный директор российской версии журнала Forbes Николай Усков посетил Государственный историко-этнографический заповедник «Гала», сообщили Trend Life в пресс-службе заповедника.

Николай Усков посетил музеи заповедника «Гала», ознакомился с интерактивной программой, представленными здесь наскальными изображениями, статуями, курганами, мегалитическими памятниками, археологическими находками, датируемыми III-II тысячелетием до н. э.

Гость ознакомился с образцами древнего гончарного искусства, ковроткачества, кузнечного дела, двухэтажным жилым домом XIX века. Также он посетил Музей антиквариата Гала.

Образцы культурного наследия Азербайджана вызвали большой интерес у Николая Ускова, окончившего исторический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова и являющегося кандидатом исторических наук.

Отметим, что визит Николая Ускова связан с его участием в XXV Азербайджанской международной выставке телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий — Bakutel-2019.